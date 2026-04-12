Vinitaly Giuli | La grande arte medicea protagonista oggi a Verona

Al Vinitaly di Verona, il Ministero della Cultura ha presentato sei opere d’arte medicea. L’esposizione include dipinti e sculture che risalgono al periodo di maggiore splendore della dinastia medicea. La mostra si concentra su pezzi provenienti da varie collezioni pubbliche e private, offrendo ai visitatori un approfondimento sulla produzione artistica di quel tempo. L’evento si inserisce nel programma di iniziative culturali legate alla manifestazione dedicata al mondo del vino.

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - “Il Ministero della Cultura ha portato al Vinitaly sei capolavori in marmo che provengono dalle collezioni Medicee di Palazzo Pitti e delle Gallerie degli Uffizi, rappresentazione del filo conduttore che dall'antico conduce al contemporaneo fino al grande ecosistema dei prodotti italiani. Perché non si può pensare che la catena del valore del vino e delle grandi produzioni italiane possa essere promossa nel mondo senza agire coralmente, con il contributo di Istituzioni, imprenditoria, società. Questo evento ne è la dimostrazione”. Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, oggi a Verona, nel corso del suo intervento all'inaugurazione del Vinitaly 2026.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, Giuli: "La grande arte medicea protagonista oggi a Verona" Lezioni d’arte e di bellezza: oggi a Montevarchi la ritrattistica medicea al centro dell’ultimo incontroArezzo, 18 marzo 2026 – Si chiude questo mercoledì 18 marzo il ciclo “Lezioni d’arte e di bellezza” con un appuntamento dedicato alla ritrattistica... Calabria protagonista: Vinitaly invade le vie di VeronaIl ritorno di Vinitaly and The City segna un nuovo capitolo nella promozione del vino italiano, con la Calabria che assume un ruolo centrale nel...