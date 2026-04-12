Vinitaly | Fontana lancia l’appello la pace è chiave per l’economia

Durante un convegno internazionale a Verona, il presidente della Camera dei deputati ha evidenziato come la stabilità globale sia essenziale per favorire la crescita economica e garantire la protezione delle imprese. Ha anche lanciato un appello affinché si lavori per mantenere la pace, ritenendola un elemento fondamentale per il buon funzionamento dell’economia. L’evento si è svolto nel contesto di Vinitaly, uno dei principali appuntamenti del settore vinicolo.

Durante il convegno internazionale a Verona, il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana ha sottolineato come la stabilità globale sia un prerequisito indispensabile per la crescita economica e la tutela delle imprese. Parlando nel contesto del Vinitaly, Fontana ha ribadito la necessità di trasformare questa vetrina commerciale in un canale per la diplomazia e la risoluzione pacifica delle controversie, richiamando le posizioni già espresse da Mattarella e dalla guida della Chiesa, Leone XIV. Il nesso tra instabilità geopolitica e declino economico. La preoccupazione per l’attuale scenario internazionale si è concentrata sul conflitto in Iran, con notizie che nella notte non hanno portato segnali di distensione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: Fontana lancia l’appello, la pace è chiave per l’economia Fontana:? “La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere luogo di relazioni che creano pace”VERONA – “Purtroppo questa notte non c’è stata nessuna buona notizia sul conflitto in Iran e vorrei rilanciare da questo palco quanto hanno detto sua... Leggi anche: Fontana:? "La vetrina internazionale del Vinitaly deve essere luogo di relazioni che creano diplomazia, pace, risoluzione dei conflitti per via pacifica"