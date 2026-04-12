Vinitaly a Verona | guida pratica tra parcheggi e navette gratuite

Verona si sta preparando ad accogliere la 58ª edizione di Vinitaly, l’evento internazionale dedicato al vino. La manifestazione si svolgerà dal 12 al 15 aprile presso il polo fieristico della città. Sono disponibili parcheggi e navette gratuite per gli spostamenti dei visitatori. La fiera coinvolge espositori e visitatori provenienti da diversi paesi e si terrà in questa sede per quattro giorni consecutivi.

Verona si prepara ad accogliere la 58esima edizione di Vinitaly, l’appuntamento internazionale che da oggi, domenica 12 aprile, fino a mercoledì 15 aprile anima il polo fieristico della città. La manifestazione, dedicata esclusivamente agli operatori del settore maggiorenni, vede una gestione logistica capillare coordinata tra il Comune, Veronafiere, la Direzione Infrastrutture Viarie e Mobilità, la polizia locale, le forze dell’ordine, l’Autostrada Brescia-Padova, l’Autobrennero, l’ATV e l’Unione Radiotaxi Verona. Il quartiere espositivo sarà operativo con orari che prevedono l’apertura alle ore 9:30 e la chiusura alle 18:00, con la possibilità di accedere alla struttura fino alle 17:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly a Verona: guida pratica tra parcheggi e navette gratuite Venerdì Santo, navette gratuite tra Palatricalle e largo Cavallerizza: tutti gli orariIn occasione della tradizionale processione del Venerdì Santo, in programma il 3 aprile a Chieti, sarà attivo un servizio navetta gratuito per... Verona accoglie Vinitaly and the City tra grande spettacolo e prevenzioneTutto è pronto a Verona per l'inaugurazione di Vinitaly and the City 2026 che prenderà il via domani, 10 aprile, alle 18 in Piazza dei Signori con il...