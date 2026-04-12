Vinitaly | 4mila aziende e 1000 buyer pronti a conquistare il mondo

Domani, 13 aprile 2026, Verona ospiterà l’apertura della cinquantottesima edizione di Vinitaly, evento internazionale dedicato al settore vinicolo. Quattro mila aziende e mille buyer provenienti da diverse nazioni sono pronti a partecipare alla manifestazione, che rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore. La fiera si svolgerà nel centro della città e durerà diversi giorni, attirando visitatori e operatori da tutto il mondo.

Domani, 13 aprile 2026, Verona diventerà il centro nevralgico del commercio vinicolo mondiale con l’apertura della cinquantottesima edizione di Vinitaly. La manifestazione, che si protrarrà fino al 15 aprile presso il polo fieristico di Veronafiere, vedrà la partecipazione di 4mila aziende provenienti da ogni regione italiana e l’incontro con oltre 1.000 top buyer selezionati, pronti a confrontarsi con un mercato globale complesso. Geopolitica dei mercati: tra il dominio nordamericano e l’espansione asiatica. L’analisi dei flussi commerciali previsti per questa edizione evidenzia una distribuzione geografica estremamente diversificata, fondamentale per la tenuta del settore agricolo ed enologico nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: 4mila aziende e 1000 buyer pronti a conquistare il mondo "Tuttofood" sfida anche le guerre, attesi 4mila buyer da tutto il mondoIl cibo continua a far gola a tutto il mondo, e ora, in questo momento di grandi fratture internazionali, vuole diventare strumento di dialogo. Lombardia a Vinitaly: export record e qualità per conquistare il mondoLa Lombardia sbarca a Verona dal 12 al 15 aprile per l’edizione 2026 di Vinitaly, trasformando il vino in un volano per promuovere ospitalità,...