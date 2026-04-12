Vincenzo Comunale e la battuta su De Martino ad Amici | Una fidanzata famosa e conduco anch’io Sanremo
Durante la quarta puntata del serale di Amici 2026, il comico Vincenzo Comunale è stato ospite per la prima volta e si è esibito di fronte a Maria De Filippi. Sul palco ha fatto una battuta rivolta a Stefano De Martino, commentando in modo scherzoso l’effetto della relazione con una nota showgirl sulla sua carriera. Comunale ha partecipato all’evento portando un momento di umorismo tra le performance dei concorrenti.
Vincenzo Comunale è l’ospite comico della quarta puntata del serale di Amici 2026. Sul palco, al suo esordio di fronte a Maria De Filippi, il comico si concede una battuta su Stefano De Martino e l’impatto che l’amore con Belén Rodriguez ha avuto sulla sua carriera.🔗 Leggi su Fanpage.it
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