Villapiana al voto | alleanze shock tra Pd e FdI per il futuro

A Villapiana le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La tornata elettorale arriva dopo la caduta dell’amministrazione precedente, avvenuta a gennaio, e si svolge in un contesto di alleanze sorprendenti tra il Partito Democratico e Fratelli d’Italia. La sfida elettorale coinvolge diversi schieramenti, con candidati pronti a presentarsi alle urne.

Le urne di Villapiana si apriranno il 24 e il 25 maggio per decidere il futuro di un comune dello Jonio cosentino che, dopo la caduta dell’amministrazione di Vincenzo Ventimiglia a gennaio, deve affrontare una sfida elettorale anticipata. La competizione vede contrapposti l’avvocato Paolo Montalti e Mariolina De Marco, in un clima dove le alleanze tradizionali sembrano sfumare davanti alla necessità di gestire un bilancio comunale ormai prossimo al predissesto finanziario. Un quadro senza precedenti tra incroci e divergenze. La dinamica che si respira nelle strade di questo centro turistico di circa 5mila abitanti sfida le logiche classiche dei partiti nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villapiana al voto: alleanze shock tra Pd e FdI per il futuro Sondaggi: FdI corre al 29%, il PD resta fermo al 22% prima del votoLe dinamiche elettorali in vista delle prossime sfide amministrative che vedranno coinvolti comuni come Messina e Reggio Calabria mostrano un quadro... Leggi anche: Elezioni: Istituto Piepoli, Fdi al 31,5%, Pd al 21,5%, Futuro nazionale al 2%