Villa Fogazzaro si apre al lago | inaugurato il pontile che cambia la visita

È stato inaugurato un nuovo pontile a Villa Fogazzaro, che si affaccia sul lago di Ceresio. L'opera permette un accesso diverso alla residenza storica, offrendo ai visitatori un modo alternativo di raggiungere e vivere il sito. La struttura si inserisce nel contesto della valorizzazione del patrimonio locale, creando nuove possibilità di fruizione per chi desidera esplorare questa zona.

Un nuovo modo di arrivare, ma anche un nuovo modo di vivere uno dei luoghi più suggestivi del Ceresio. È stato inaugurato il 12 aprile 2026 il nuovo pontile di accesso a Villa Fogazzaro Roi, in Valsolda, un intervento che consente da ora di raggiungere direttamente via lago il celebre bene del.🔗 Leggi su Quicomo.it

"Il lago dei cigni", visita gratuita a Villa Pottino e la fiera degli sposi: cosa fare nel weekendUno spettacolo a teatro, un tour o una mostra per trascorrere il weekend? Perché scegliere! Questo fine settimana a Palermo si potrà guardare uno dei...

Barche in aumento sul Lago di Como, Codacons scrive al Comune: “Nessun nuovo pontile, ora servono regole e infrastrutture”L’associazione dei consumatori chiede controlli su concessioni e posti barca, trasparenza nelle assegnazioni e un piano per potenziare gli attracchi...