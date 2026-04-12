Villa di Tirano ricorda i cinque martiri di Mù | memoria e impegno delle nuove generazioni

Sabato mattina, nel “Giardino della memoria” di via Europa, la comunità di Villa di Tirano ha partecipato a una cerimonia per ricordare i cinque martiri fucilati l’11 aprile 1945 a Mù di Edolo. La commemorazione ha coinvolto cittadini di diverse età, che si sono radunati per rendere omaggio a quanto accaduto in quel giorno. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sul passato e di impegno per le future generazioni.

Una mattinata intensa di ricordo e riflessione quella di ieri, sabato 11 aprile, al “Giardino della memoria” di via Europa, dove la comunità di Villa di Tirano si è riunita per commemorare i cinque martiri fucilati l’11 aprile 1945 a Mù di Edolo.La cerimonia, promossa dall’amministrazione.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Martiri delle Foibe, Baccini “Mai dimenticare, la memoria parli alle nuove generazioni”Fiumicino, 10 febbraio 2026 – “Oggi è il Giorno del Ricordo, un’occasione doverosa per commemorare gli italiani che hanno vissuto la tragedia delle... Cerimonie e impegno per le nuove generazioni nel Giorno della MemoriaLa città di Verona sta celebrando il Giorno della Memoria attraverso un esteso programma di eventi.