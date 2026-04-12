Vigor e Castelfidardo Non si può più sbagliare

Il Castelfidardo si prepara alla trasferta di oggi contro il Giulianova, con il mister che ha dichiarato che la squadra sarà pronta all’appuntamento. La partita si svolge al Fadini, e le due squadre sono consapevoli dell’importanza di ottenere un risultato positivo. La sfida si inserisce in un momento cruciale del campionato, dove ogni punto può fare la differenza.

"Al Fadini ci faremo trovare pronti" promette mister Stefano Cuccu alla vigilia della trasferta odierna del Castelfidardo a Giulianova. Una sfida da non sbagliare per i fidardensi, tornati nell’ultima giornata al penultimo posto della classifica, dopo il pareggio casalingo nel derby contro la Maceratese. Due punti gettati al vento da parte del Castelfidardo visto il doppio vantaggio maturato fin quasi a metà ripresa. Ora il Giulianova, una trasferta molto difficile contro una squadra "allestita per la vittoria del campionato e che si è ulteriormente rinforzata a dicembre" continua Cuccù. E il Castelfidardo arriva all’appuntamento non in perfette condizioni fisiche.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vigor e Castelfidardo Non si può più sbagliare Vigor e Castelfidardo al lavoro. Lazzari: "Spingiamo sui giovani». Gallo: "Bisogna essere più cinici»Con una buona classifica e nessun’altra notizia allarmante dall’infermeria, nel mondo Vigor, i giovani tornano di attualità. I Portuali si godono il dopo derby. "Salvezza, siamo sulla strada giusta». Vigor Castelfidardo, un punto d’oroUna sola vittoria per le anconetane dalla 20esima giornata nel girone A di Promozione: è quella dei Portuali che al Dorico si aggiudicano il derby...