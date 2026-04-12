Vigili del fuoco di corsa il campionato italiano a Filecchio Foto e classifica

Il 12 aprile 2026 a Filecchio, in provincia di Lucca, si è svolta la 15ª edizione del Campionato Italiano di corsa campestre dedicato ai Vigili del Fuoco. L’evento è stato organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il Comitato UISP e con il patrocinio del Comune di Barga. Sono stati presentati foto e la classifica dei partecipanti.

Filecchio (Lucca), 12 aprile 2026 – Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con il Comitato UISP e sotto l’egida del Comune di Barga, ha dato vita a Filecchio alla 15ª edizione del Campionato Italiano di corsa campestre riservato ai Vigili del Fuoco. Un appuntamento che ha richiamato ben 34 Comandi da tutta Italia, confermando il valore sportivo e aggregativo della manifestazione. https:www.lanazione.itluccasportil-campionato-italiano-dei-vigili-del-fuoco-a-filecchio-yyadbbr8 A distinguersi per partecipazione è stato il Comando di Bari con 16 atleti, seguito da Belluno con 8 e Lucca con 6 podisti. L’organizzazione si è avvalsa del prezioso supporto dell’Associazione culturale Polentari di Filecchio, presenza ormai consolidata nelle iniziative del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vigili del fuoco di corsa, il campionato italiano a Filecchio. Foto e classifica Vigili del fuoco, il campionato nazionale di corsa campestre a FilecchioBarga (Lucca), 1 aprile 2026 – Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, espressione quotidiana di impegno, disciplina e servizio al Paese, torna... FOTO/ Carro allegorico prende fuoco, pronto intervento dei Vigili del FuocoQuesta mattina a Nocera Superiore, un carro allegorico in transito in via Giacomo Matteotti attraversando i binari della ferrovia ha tranciato un...