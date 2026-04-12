Venerdì mattina, poco prima delle 6:00, un forte boato ha svegliato la zona Brughiera di Vigevano. La causa dell’esplosione è stata una bombola, che ha provocato una forte esplosione e ha creato scompiglio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per verificare la dinamica dell’incidente e mettere in sicurezza l’area.

Un violento boato ha scosso la zona Brughiera di Vigevano venerdì mattina, poco prima delle 6:00, provocando il panico tra i residenti. L’esplosione di una bombola di gas, situata nella dépendance di un’abitazione in via Mantova 13, ha innescato un incendio caratterizzato da fiamme e dense colonne di fumo nero. Il sinistro ha coinvolto un uomo residente a Ivrea, che nella concitazione del momento ha riportato una ferita al piede, mentre l’impatto sonoro è stato percepito in tutta la città, raggiungendo persino la zona di Torino. Dettagli dell’intervento e dinamiche del disastro. Le operazioni di soccorso sono durate circa tre ore, durante le quali tre squadre dei vigili del fuoco si sono concentrate sulla messa in sicurezza dell’area colpita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigevano, boato all’alba scuote la città: esplode una bombola

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