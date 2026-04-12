VIDEO | Donati | C' è grande entusiasmo Arezzo deve aprirsi a nuove opportunità mantenendo la sua identità

Nel pomeriggio di ieri, in piazza Risorgimento, è stato inaugurato il nuovo punto elettorale di un candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative, che si svolgeranno tra fine maggio e inizio giugno. Il candidato ha espresso entusiasmo riguardo all'apertura a nuove opportunità per la città, sottolineando l'importanza di preservare l’identità locale. La campagna elettorale si è aperta con questo evento, che anticipa il voto previsto per il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile, in piazza Risorgimento è stato inaugurato il punto elettorale di Marco Donati, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio (eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno). Al suo sostegno saranno presenti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Donati: "L'acqua ad Arezzo deve tornare pubblica""Dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, riportando la gestione dell’acqua sempre più sotto un controllo pubblico, trasparente e... Acqua Pubblica, Donati: "Arezzo deve essere protagonista del cambiamento in ToscanaArezzo, 20 febbraio 2026 – Sulla gestione delle risorse idriche e sul futuro del servizio pubblico in città, interviene Marco Donati, Capogruppo di...