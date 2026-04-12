Vibo Marina il tragico 12 aprile 1943 | l’asilo sotto le bombe

Il 12 aprile 1943, alle 17:55, un attacco aereo colpì Vibo Marina, causando la distruzione dell’asilo situato nella frazione. Nell’attacco persero la vita otto bambini e una donna, che si trovavano all’interno dell’edificio al momento del bombardamento. L’evento si verificò nel pieno della Seconda guerra mondiale, lasciando un segno tragico nella comunità locale.

Il pomeriggio del 12 aprile 1943, alle ore 17:55, la realtà di Vibo Marina fu sconvolta da un attacco aereo che distrusse l’asilo della frazione, provocando la morte di otto bambini e di una madre. Quello che era percepito come un piccolo centro costiero con poche centinaia di abitanti si ritrovò improvvisamente nel mirino dei bombardieri anglo-americani, trasformando la quiete pomeridiana in un cataclisma di polvere e urla. L’impatto devastante sul tessuto sociale vibonese. La violenza dell’aggressione militare non risparmiò i più fragili. Il sibilo infernale che precedette l’esplosione lasciò spazio a un bilancio umano che segnò indelebilmente la memoria collettiva del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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