A Viareggio si sono registrati problemi legati alle elezioni comunali, con accuse di propaganda abusiva e pratiche scorrette. La lista Viareggio Insieme, che sostiene la candidatura di Sara Grilli, ha segnalato irregolarità durante la campagna elettorale. Le autorità competenti stanno esaminando le segnalazioni e le denunce presentate, mentre la tensione tra le parti coinvolte continua a crescere. La vicenda si inserisce nel contesto delle elezioni amministrative in corso.

La lista Viareggio Insieme, che sostiene la candidatura di Sara Grilli alla guida del comune, ha lanciato un durissimo attacco contro le dinamiche della corrente campagna elettorale in corso, denunciando una serie di irregolarità comunicative e violazioni delle norme che stanno minando il rispetto per i cittadini e la dignità del dibattito democratico a Viareggio. Violazioni dello spazio pubblico e distorsioni della par condicio. Il clima locale è stato investito da quella che i sostenitori di Grilli descrivono come una gestione aggressiva dell’immagine elettorale, caratterizzata da un uso improprio degli spazi urbani. Secondo quanto....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viareggio, caos elettorale: accuse di propaganda abusiva e trucchi

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