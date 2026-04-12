Dopo aver partecipato a una veglia per la pace nella basilica di San Pietro, il Papa si è trasferito in Algeria. La visita si svolge in un momento in cui il governo del paese è accusato di vessare la comunità cristiana locale, mentre il paese continua a esportare gas verso altri paesi. La presenza del Pontefice in questa fase si inserisce in un quadro di tensioni tra le autorità e le minoranze religiose.

Leone XIV si recherà in Africa dal 13 al 23 aprile e visiterà Camerun, Angola e Guinea Equatoriale, fermandosi in Algeria dal 13 al 15 e realizzando così una tappa «storica», visto che nessun pontefice di epoca moderna ha mai messo piede nel Paese, attualmente islamico per oltre il 98%. Papa Prevost visiterà Annaba, l’antica Ippona, di cui fu vescovo sant’Agostino (354-430), il quale nacque nella colonia romana di Tagaste, anch’essa nell’attuale Repubblica di Algeria. Tuttavia, secondo l’organizzazione Open doors, l’Algeria di oggi, presieduta dal 2019 da Abdelmadjid Tebboune, è uno dei primi «20 Paesi al mondo» quanto a «discriminazione e persecuzione dei cristiani».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Viaggio di Leone tra i perseguitati

Leone celebra la Pasqua. In Cina altri perseguitatiLa Pasqua della Chiesa perseguitata nel mondo non è simboleggiata solo dalle comunità insanguinate in Medioriente a causa di guerra e terrorismo...

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