Viaggi guerre e rincari spingono i bergamaschi verso il Nord e l’Oriente

Negli ultimi mesi, molti bergamaschi hanno scelto di viaggiare verso destinazioni del Nord Europa e dell’Estremo Oriente. La crisi internazionale, insieme ai rincari e ai conflitti, ha influenzato le preferenze di viaggio, con mete come la Norvegia, l’Islanda, la Cina e il Giappone che si affacciano come opzioni principali per il 2026. Queste scelte riflettono l’impatto delle condizioni globali sulle decisioni di spostamento.

LE METE DEL 2026. La crisi internazionale condiziona le scelte. Si punta su Norvegia, Islanda, Cina e Giappone. Le agenzie: «Preferite le mete lontane dai conflitti». Al fresco dell’Islanda o ancora più in su verso il circolo polare artico, oppure al sole del Marocco o delle Canarie, o ancora più lontano, direzione estremo Oriente, tra Cina, Laos o Giappone. Insomma, lontano dalle zone di guerra, dove l’influenza della crisi internazionale si spera non possa arrivare. Ma con l’interrogativo dei prezzi dei biglietti aerei, che il balzo dei carburanti sta già facendo lievitare. È così che cambieranno le vacanze dei bergamaschi tra primavera ed estate secondo una ricerca dell’agenzia Ascot Viaggi, che ha indicato in Giappone, Nord Europa artico, Marocco, Islanda e Canarie le mete più richieste del 2026.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Viaggi, guerre e rincari spingono i bergamaschi verso il Nord e l’Oriente Il peso delle guerre sul vino: "Rincari e futuro incerto"Rincari, guerre, incertezza sui mercati internazionali: il 2026 si preannuncia come uno degli anni più difficili per il settore vitivinicolo. I dazi di Trump non riducono l’export italiano verso gli Usa, ma spingono le merci cinesi verso l’ItaliaI dazi di Donald Trump non hanno ridotto, semmai rallentato, la crescita delle esportazioni italiane, neanche di quelle dirette negli Usa, tanto che...