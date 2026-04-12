Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 12 aprile 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, gestito dall'ente regionale, offre informazioni aggiornate sul traffico e sulle condizioni delle strade per i cittadini e gli automobilisti. Le notizie vengono diffuse attraverso vari canali per tenere informata la popolazione sui lavori, eventuali deviazioni o situazioni di criticità lungo le principali arterie della regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria per i primi rientri dal fine settimana iniziamo dal raccordo anulare dove abbiamo rallentamenti in carreggiata interna tra l'uscita e cazz Salaria in esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana stiamo proprio sulla Pontina dove ci sono code a tratti tra Pomezia Nord via di Pratica in direzione ma sempre verso la città code sulla diramazione Roma nord tra Settebagni e il raccordo è sulla Roma Fiumicino a partire da Ponte Galeria anche qui fino al Raccordo di chiusura ai cantieri attivi sulla strada...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale...