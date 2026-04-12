Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 12 aprile 2026, Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio di infomobilità fornisce le ultime notizie sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione, con dettagli specifici sulla situazione attuale. Le informazioni vengono trasmesse attraverso il sistema Astral infomobilità, che monitora costantemente le strade e aggiorna gli utenti in tempo reale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio A1 roma-napoli segnalato un incidente tra Frosinone Ceprano verso Napoli incidente segnalato anche sulla A24 Roma Teramo qui tra Castel Madama e Tivoli verso Roma incidenti che al momento non creano disagi alla circolazione raccomandiamo comunque prudenza Passiamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli la circolazione torna regolare rallentata in precedenza nei pressi di Roccasecca causa di guasto alla linea elettrica i treni alta velocità hanno subito deviazioni sulla tratta di Cassino con ritardi fino a 40 minuti Sempre.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale...