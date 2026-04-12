Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 12 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla gestione del traffico regionale. La comunicazione viene trasmessa attraverso il canale ufficiale di Astral, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade e sui percorsi più pratici per gli automobilisti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code per traffico intenso tra Ostiense e Roma Fiumicino in carreggiata interna sulla statale Cassia bis code altezza via della Giustiniana direzione Viterbo in via Salaria rallentamenti altezza a Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia e spostiamo in via Prenestina dove si rallenta tra il grande raccordo di via di Torrenova direzione Ponte di Nona in via Appia rallentamenti tra Santa Maria delle Mole e Frattocchie direzione Albano mentre in via Nettunense rallentamenti e code tra Aprilia Campo di.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale...