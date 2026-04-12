Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 12 aprile 2026, il servizio Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La piattaforma trasmette informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità sulla rete stradale regionale, offrendo dati utili per chi si sposta in questa area. La comunicazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali di Astral.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code per traffico intenso Ostiense Roma Fiumicino in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna un incidente rallenta il traffico tra Pisana e Roma Fiumicino percorrendo la statale Pontina code a tratti per traffico intenso per grande raccordo e Castel Romano direzione Latina in via Laurentina un incidente rallenta il traffico altezza via di Vallerano direzione Trigoria in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Albano nei due sensi di marcia mentre in via Casilina code tra Borghesiana...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 11:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo...