Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10 | 25

Il servizio di Astral infomobilità, gestito dalla Regione Lazio, ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni alle 10:25 del 12 aprile 2026. Durante l’ascolto, sono stati comunicati eventuali disagi o variazioni nel traffico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle cause di eventuali criticità. La piattaforma si occupa di monitorare e diffondere le informazioni in tempo reale riguardanti la mobilità nella zona.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code per traffico intenso Ostiense Roma Fiumicino in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna un incidente rallenta il traffico tra Pisana e Roma Fiumicino percorrendo la statale Pontina code a tratti per traffico intenso per grande raccordo e Castel Romano direzione Latina in via Laurentina un incidente rallenta il traffico altezza via di Vallerano direzione Trigoria in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Albano nei due sensi di marcia mentre in via Casilina code tra Borghesiana...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura lo sciopero nazionale... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale...