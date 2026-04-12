Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 di oggi, 12 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato alle notizie sul traffico e le condizioni delle strade. La comunicazione fornisce informazioni in tempo reale sulla situazione delle principali arterie e sui disagi più recenti. Sono stati segnalati alcuni rallentamenti e chiusure temporanee che interessano diverse aree della capitale e della regione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio in provincia di Roma a Colleferro sulla strada regionale carpinetana tra via Laurenti e via Latina direzione gavignano in provincia di Frosinone si rallenta sulla strada regionale 155 di Fiuggi a Tecchiena in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale Santa Cecilia direzione Alatri in provincia di Latina traffico rallentato in via dei Monti Lepini a Borgo Faiti tra ponte Corradini e la Statale Appia direzione Borgo San Michele in provincia di.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 09:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal tratto Urbano della... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene...