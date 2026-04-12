Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 08 | 25

Alle otto e venticinque del 12 aprile 2026, si segnala la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio, secondo le informazioni di Astral infomobilità, il servizio regionale dedicato alla gestione del traffico. Le notizie vengono aggiornate regolarmente per fornire dettagli sulla circolazione e eventuali criticità lungo le strade principali della zona.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle autostrade del territorio percorrendo via Appia si rallenta a Santa Maria delle Mole altezza Viale della Repubblica direzione Roma in via Casilina rallentamenti a Colonna in prossimità dell'incrocio una strada provinciale Frascati Colonna direzione Valmontone Ci possiamo ad Anguillara dove si sta in coda sulla principale viale Reginaldo Belloni tra Piazza del Molo e via Prati della Vigna di Valle percorrendo via Flaminia code altezza Prima Porta direzione Castelnuovo di Porto è tardi veloce...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 08:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione del traffico ancora... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità Buona Pasqua e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene...