Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 12 aprile 2026, alle 07:25, il servizio di infomobilità di Astral ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. L'informazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale regionale, con dettagli specifici forniti attraverso il proprio canale di comunicazione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalle reazioni di infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura sul Raccordo Anulare in carreggiata in segnaliamo un incidente che provoca code tra Aurelia e Montespaccato mi esterna code per traffico intenso tra la Roma Fiumicino la via del mare sulla Roma Fiumicino file tra Ponte Galeria Raccordo Anulare verso quest'ultimo ci siamo sulla via Aurelia code per incidente tra via di Malagrotta raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo sulla statale Pontina contratti tra Castel Romano e Castel di Decima verso Roma in chiusura segnaliamo un altro incidente questa volta sono i.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 07:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità nuovamente Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio è... Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano...