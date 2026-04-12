Via Roma | nuove regole e vigili in strada per sbloccare il traffico

Da domani, la circolazione vicino al cantiere di via Roma a Reggio Emilia subirà una modifica strutturale per migliorare la situazione del traffico. Saranno introdotte nuove regole e i vigili saranno presenti in strada per vigilare sulla viabilità. La modifica riguarda le modalità di passaggio e i percorsi alternativi per i veicoli che transitano nell’area. La zona rimarrà sotto stretta sorveglianza fino a nuovo avviso.

Da domani, la gestione della circolazione stradale nei pressi del cantiere di via Roma a Reggio Emilia subirà una modifica strutturale per mitigare le complicazioni che hanno interessato la zona. L’intervento mira a risolvere i rallentamenti accumulati recentemente, con particolare riferimento ai momenti di massimo afflusso e agli orari legati al movimento scolastico. Nuove direttive tattiche per il deflusso urbano. Per decongestionare il traffico, le autorità locali hanno pianificato una serie di interventi tecnici mirati. Una delle misure più rilevanti riguarda l’introduzione, in modalità sperimentale, della possibilità di svoltare a sinistra passando da viale Piave verso viale Makallè.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Roma: nuove regole e vigili in strada per sbloccare il traffico Leggi anche: I danni in Viale Stazione? Per l'eccessivo traffico: dopo il ripristino nuove regole di circolazione Piazza Indipendenza e centro. Scattano le nuove regole per la zona a traffico limitatoMONTE ARGENTARIO Parte la Ztl a Porto Ercole, il comando della polizia locale ha modificato la disciplina delle zone a traffico limitato in "Piazza...