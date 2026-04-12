Via del Bargellino è stata riaperta al traffico prima del previsto. Rimane in vigore il divieto di sosta in attesa dei lavori di ripristino del muro, che continueranno la prossima settimana. La riapertura anticipata consente il normale transito senza ulteriori interruzioni temporanee. I lavori di riparazione sono in corso e continueranno nelle prossime giornate.

Via del Bargellino ha riaperto in anticipo e non sarà necessario chiuderla nuovamente con la ripresa dei lavori di ripristino del muro, che proseguono la prossima settimana. La caratteristica strada del cuore di Fiesole è tornata percorribile dal tardo pomeriggio di venerdì, quando le autorità competenti hanno autorizzato a sorpresa la rimozione delle transenne. "Permane il divieto di sosta nei due stalli prospicienti alla zona dei lavori, che lunedì proseguiranno ma senza necessità di ulteriori chiusure- spiega l’assessore a Mobilità e Trasporti Andrea Cammelli, che ha annunciato la notizia dai social locali- Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato abbiamo cercato di ridurre il disagio ai giorni strettamente necessari per le verifiche.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via del Bargellino riaperta al traffico. Resta il divieto di sosta per i lavori

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