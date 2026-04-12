Vespa attacca il Pd | Gravissimo chiedermi sanzioni la mia correttezza l'ho dimostrata prima che Provenzano nascesse
Vespa ha risposto alle richieste del Pd di sanzionarlo, definendo la richiesta gravissima. La replica arriva dopo le polemiche scatenate dal caso Porta a Porta e dalle dichiarazioni di Provenzano. Vespa ha affermato di aver dimostrato la sua correttezza prima della nascita di Provenzano. La discussione si è sviluppata in seguito alle critiche rivoltegli dal partito e alle sue affermazioni pubbliche.
Vespa replica al Pd dopo il caso Porta a Porta e dopo le parole di Provenzano: "Gravissimo chiedere alla Rai di sanzionarmi".🔗 Leggi su Fanpage.it
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