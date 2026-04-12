Vespa attacca il Pd | Gravissimo chiedermi sanzioni la mia correttezza l'ho dimostrata prima che Provenzano nascesse

Vespa ha risposto alle richieste del Pd di sanzionarlo, definendo la richiesta gravissima. La replica arriva dopo le polemiche scatenate dal caso Porta a Porta e dalle dichiarazioni di Provenzano. Vespa ha affermato di aver dimostrato la sua correttezza prima della nascita di Provenzano. La discussione si è sviluppata in seguito alle critiche rivoltegli dal partito e alle sue affermazioni pubbliche.