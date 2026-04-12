Verso il recupero e la bonifica del Canale Lagrimaro

Il Canale Lagrimaro a Cerignola è ora pronto per essere bonificato e recuperato, dopo che è stato concluso l’iter di candidatura per un finanziamento regionale dedicato a questi interventi. La richiesta di fondi è stata completata e ora si attende l’approvazione ufficiale per avviare i lavori di riqualificazione del corso d’acqua. La futura operazione mira a migliorare lo stato del canale e a ripristinare le sue funzioni.

Il Canale Lagrimaro, a Cerignola, verso una nuova vita: è stato infatti, completato l’iter di candidatura per il finanziamento regionale finalizzato alla bonifica e al recupero del corso d'acqua. “Dopo anni di attesa, si è conclusa con successo la prima fase di progettazione ed è stato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Napoli: quattro infortuni pesanti verso il recupero, i nuovi tempi di recuperoQuattro assenti pesano sul Napoli in questa fase decisiva della stagione: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara hanno tempistiche di recupero... Leggi anche: Manutenzione urgente del Canale di bonifica di Tombolo: previste modifiche della viabilità