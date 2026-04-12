Verso Crotone-Catania due squalificati | ecco i convocati tra le fila rossazzurre

Da cataniatoday.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita tra Crotone e Catania, prevista per lunedì alle 20.30 allo stadio Ezio Scida, il tecnico rossazzurro ha chiamato a raccolta venti giocatori. Tra i convocati ci sono due calciatori che dovranno scontare una squalifica. La gara, valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, si disputa nel girone C della stagione 20252026.

In vista della gara con il Crotone, in programma lunedì alle ore 20.30 allo stadio Ezio Scida e valevole per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Viali ha convocato venti calciatori.Di seguito, gli atleti a disposizione:1 Kl?vs Bethers3.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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