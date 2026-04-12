Verona i Templari tornano a guardia del sarcofago di Arnau de Torroja
A oltre otto secoli dalla sua scomparsa, la figura di Arnau de Torroja torna a essere al centro dell’attenzione nella città di Verona. Recentemente, sono state messe in atto nuove misure di tutela per il sarcofago che lo contiene, con l’intervento di un’unità speciale di guardia. Questa decisione segue una serie di interventi di conservazione e di controlli mirati a preservare il patrimonio storico.
Verona – A distanza di oltre ottocento anni dalla sua scomparsa, la figura di Arnau de Torroja torna al centro della scena veronese. Grazie a un innovativo patto di sussidiarietà siglato con l’amministrazione comunale, i volontari dell’associazione Templari Oggi APS hanno assunto ufficialmente la cura e la custodia del presunto sarcofago del nono Maestro Generale dell’Ordine del Tempio. Il monumento si trova nel suggestivo Loggiato di San Fermo, un complesso architettonico trecentesco di straordinario valore, recentemente riportato all’antico splendore dalla Soprintendenza alle Belle Arti. La firma dell’accordo, presentata oggi 11 aprile 2026 in una conferenza stampa a Palazzo Barbieri, segna una svolta per la valorizzazione del patrimonio storico cittadino.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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