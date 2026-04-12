Raffaella Fico ha raccontato di un momento difficile della sua vita durante un’intervista a Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. La showgirl ha spiegato che una persona a lei vicina ha deciso improvvisamente di allontanarsi. La conversazione si è concentrata sui cambiamenti recenti e sui sentimenti legati a questa scelta inaspettata.

Un momento difficile per Raffaella Fico, che si è sfogata in una lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Parlando della fine della sua ultima relazione, in particolare, ha raccontato: "Andava tutto bene in realtà e poi c’è stato un momento in cui lui improvvisamente ha scelto di andar via, lui ha deciso poi di andar via e prendersi un momento per sé, è stata una cosa improvvisa chiaramente che non mi aspettavo". Poi ha aggiunto: "Credo che lui abbia avuto bisogno di un momento per stare da solo, per riflettere, non lo so. Magari a lui ha qualcosa dentro, delle problematiche, delle pressioni, non lo so cosa può essere successo onestamente".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, dramma per Raffaella Fico: "Lui improvvisamente ha scelto di andar via"

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