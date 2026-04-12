Verissimo domenica 12 aprile | gli ospiti e le interviste di oggi

Domenica 12 aprile, torna in onda l'appuntamento di Verissimo con il secondo episodio del weekend. Tra gli ospiti presenti ci sarà l’attore Claudio Amendola, che sarà intervistato in vista del suo ritorno nella serie televisiva 'I Cesaroni'. La trasmissione, condotta come di consueto, propone interviste e approfondimenti con personaggi noti dello spettacolo.

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 12 aprile, con il secondo appuntamento del weekend. Tra gli ospiti di oggi Claudio Amendola, in attesa del grande ritorno de 'I Cesaroni'. Silvia Toffanin accoglierà, con la sua lunga carriera, Cristiano Malgioglio, tra i super giudici del serale di Amici. E ancora, a Verissimo il periodo delicato che sta vivendo Raffaella Fico e la storia di Ibiza Altea, concorrente uscita da Grande Fratello Vip. Infine, in studio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, pronta a raccontare la sua verità sul caso della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023. Una vicenda dai contorni complessi che la vede coinvolta anche per essere stata l’amante di Louis Dassilva, attualmente unico indagato per la morte della donna.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Verissimo, oggi domenica 5 aprile: gli ospiti e le interviste(Adnkronos) – Silvia Toffanin torna oggi, domenica 5 aprile, con un nuovo appuntamento di Verissimo. Verissimo, oggi domenica 8 marzo: gli ospiti e le interviste(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 8 marzo, su Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Silvia Toffanin. Verissimo - Sabato 25 e domenica 26 ottobre, su Canale 5