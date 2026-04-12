Verissimo Amendola non trattiene le lacrime | Possiamo andare avanti?

Durante un intervento pubblico, un uomo si è commosso mentre parlava di una persona scomparsa, definendola una delle migliori che abbia conosciuto, sia come uomo che come essere umano. Le sue parole sono state accompagnate da lacrime, e ha chiesto se fosse possibile continuare. La scena si è svolta in un contesto che ha coinvolto emozioni intense e ricordi personali legati alla persona scomparsa.

"Antonello è stata una delle persone migliori che io abbia mai conosciuto, come uomo e come essere umano. Mi manca tanto”: Claudio Amendola lo ha detto in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando del collega, l'attore Antonello Fassari, scomparso il 5 aprile 2025 all’età di 72 anni, al termine di una lunga malattia. I due hanno condiviso per anni il set della fiction Mediaset I Cesaroni, in onda con una nuova stagione a partire da domani, lunedì 13 aprile, su Canale 5. Dunque, invitato come ospite a Verissimo per presentare la nuova stagione della serie tv, nuove puntate che riportano sullo schermo dei protagonisti molto amati, Amendola ha subito voluto ricordare l'amico e collega.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Verissimo, Amendola non trattiene le lacrime: "Possiamo andare avanti?" Leggi anche: Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime Leggi anche: Domenica In, Mara Venier non trattiene le lacrime: "Impossibile"