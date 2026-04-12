Verissimo Amendola emozionato al debutto dei Cesaroni

Oggi, nel programma televisivo Verissimo, Claudio Amendola ha annunciato l’inizio della nuova stagione della serie televisiva I Cesaroni, che andrà in onda a partire dal 13 aprile. Amendola si è mostrato visibilmente emozionato e felice nel commentare il debutto della fiction. La presentazione è avvenuta nel contesto di un’intervista condotta dal conduttore del programma.

Domani 13 aprile partono i Cesaroni, oggi a Verissimo Claudio Amendola per annunciarne il debutto: è emozionato e felice Manca pochissimo al ritorno deiCesaroni, domani 13 aprile debutterà la nuova serie che torna a distanza di 10 anni dall’ultima.Dopo la conferenza stampa,Claudio Amendolapresenta aVerissimola nuova stagione che non vede l’ora che i fan possano tornare e rivedere. Una stagione ricca di novità, new entry e assenze.Amendolaè pronto a questo debutto che, secondo lui, potrà avere un sequel. Durante la puntata diVerissimonon è mancato ilricordo di Antonello Fassari(Cesare), scomparso un anno fa. A proposito del debutto dei CesaroniClaudio Amendoladice: “Sono agitato, ci tengo tantissimo, c’è un’enorme aspettativa, porteremo due ore di serenità e spensieratezza, in questo momento ce n’è bisogno”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Verissimo, Amendola emozionato al debutto dei Cesaroni Verissimo, arrivano Lucia Ocone e Claudio Amendola per lanciare I CesaroniSilvia Toffanin torna a presidiare il weekend pomeridiano di Canale 5 con due nuove puntate di Verissimo, in onda oggi, sabato 11, e domani, domenica... Anticipazioni Verissimo dell’11 aprile: le confessioni di Stefania Orlando e il ritorno dei CesaroniSilvia Toffanin torna in onda su Canale 5 sabato 11 aprile con una nuova puntata di Verissimo.