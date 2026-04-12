Verano nuovi blitz sacrileghi | il criminale torna a minacciare le tombe

Al cimitero monumentale del Verano a Roma, sono stati segnalati nuovi atti vandalici e minacce di tipo sacrilego. Un uomo di 55 anni, già condannato in passato per reati simili, è tornato a rivolgere minacce attraverso messaggi digitali. Le autorità stanno monitorando la situazione e indagando sugli episodi riportati. Nessuna informazione è stata resa nota sui possibili motivi o sui danni arrecati.

Il silenzio del cimitero monumentale del Verano a Roma viene nuovamente minacciato dalle provocazioni digitali di Marco Conocchia, il 55enne già condannato per sacrilegio. Attraverso messaggi pubblicati sui social media, l’uomo ha infatti annunciato la pianificazione di nuovi blitz all’interno del camposanto, citando persino la presenza di presunte collaboratrici per le sue incursioni. L’atmosfera che si respira tra i viali del luogo di sepoltura è carica di una tensione che non appartiene al presente, ma a un passato che non riesce a restare chiuso. La riapparizione di Conocchia sulla scena pubblica, con toni che trasformano il crimine in una sorta di spettacolo personale, colpisce duramente la sensibilità dei romani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verano, nuovi blitz sacrileghi: il criminale torna a minacciare le tombe Leggi anche: Trump torna a minacciare l'Iran: "Aprite il maledetto Stretto o vivrete l'inferno" Blitz contro il traffico di droga a Macerata: scoperto gruppo criminaleMacerata, 22 gennaio 2026 – Vasto blitz anti-droga dalle prime ore del mattino da parte delle forze dell’ordine nelle Marche nel comune di Potenza...