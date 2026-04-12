Vento scuote i cantieri | rischio di polveri tossiche a Meda

Le forti raffiche di vento hanno movimentato i teli protettivi installati nei cantieri dell’autostrada Milano-Meda, provocando la loro dispersione in alcune zone. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibile diffusione di polveri contaminate da diossina nell’aria sopra i territori di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Lentate. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sulle conseguenze o sugli interventi in corso.

Forti raffiche di vento hanno causato la dispersione di teli protettivi nei cantieri della futura autostrada Milano-Meda, sollevando il rischio che polveri contaminate da diossina possano diffondersi nell’aria sopra i territori di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Lentate. Mentre Pedemontana minimizza l’impatto sulla sicurezza sostenendo che le aree interessate siano già state bonificate, i comitati ambientalisti e le liste civiche contestano la validità dei collaudi e denunciano una gestione poco cautelativa del rischio ambientale. Dispersioni di polveri e tensioni tra comitati e società autostradale. L’incidente meteorologico ha colpito duramente i terreni oggetto di bonifica lungo il tracciato della nuova infrastruttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vento scuote i cantieri: rischio di polveri tossiche a Meda Avanzano i cantieri Pedemontana, Milano-Meda chiusa questa notteUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...