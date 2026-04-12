Vento forte blocca Comiso | volo dirottato e passeggeri in bus

Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato il blocco dell’aeroporto di Comiso, portando al dirottamento di un volo di Aeroitalia proveniente da Milano Linate. A causa della forte intensità del vento, il velivolo è stato reindirizzato all’aeroporto di Catania Fontanarossa. I passeggeri coinvolti sono stati trasferiti con autobus verso la destinazione originaria. Nessun incidente è stato segnalato in relazione all’evento.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto Aeroitalia a modificare i piani di volo per la tratta Milano Linate-Comiso, deviando l’aeromobile verso l’aeroporto di Catania Fontanarossa a causa della forza del vento. Il disservizio ha colpito direttamente i passeggeri in transito, che sono attualmente impegnati in un trasferimento su mezzi bus da Comiso verso lo scalo catanese. Logistica dell’emergenza e riprogrammazione dei collegamenti. L’instabilità climatica che ha interessato l’area ha imposto una gestione immediata delle operazioni aeroportuali per garantire la sicurezza del volo. Oltre al dirottamento del volo proveniente da Milano Linate, la compagnia ha dovuto ricalibrare la programmazione del successivo collegamento previsto tra Comiso e Roma, che opererà invece dalla pista di Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vento forte blocca Comiso: volo dirottato e passeggeri in bus Maltempo, torna la neve in Umbria | Forte vento a Genova: dirottato volo da NapoliIl maltempo nel centro Italia segna un deciso ritorno dell'inverno sulla dorsale appenninica. Atterrato all'aeroporto di Pescara un volo dirottato da Madrid con destinazione Roma per vento forteIl volo è atterrato nella serata del 3 febbraio nell'aeroporto d'Abruzzo a causa del vento forte che sta interessando Roma Nella prima serata del 3...