Quattro giocatrici del Volley Bergamo 1991 e un membro dello staff tecnico sono stati convocati da Julio Velasco per il ritiro della Nazionale italiana di pallavolo. La selezione comprende atlete e un tecnico del club bergamasco, che parteciperanno agli impegni con la maglia azzurra. La chiamata rappresenta un riconoscimento per le atlete e lo staff del club lombardo, coinvolti in questa fase di preparazione della nazionale.

Quattro atlete del Volley Bergamo 1991 e un membro dello staff tecnico sono stati chiamati da Julio Velasco per il ritiro della Nazionale italiana. Il raduno azzurro inizierà domani, 13 aprile, presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano, segnando l’apertura ufficiale della stagione sportiva 2026 per le campionesse mondiali e olimpiche. La selezione effettuata dal commissario tecnico punta su quattro profili che hanno appena concluso la stagione 202526 con la maglia rossoblù: Denise Meli, Alessia Bolzonetti, Linda Manfredini e Chidera Eze. La chiamata non riguarda solo il campo, ma investe anche la preparazione fisica, dato che Luca Rossini è stato convocato per far parte dello staff tecnico nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Velasco punta sul Volley Bergamo: 4 atlete e uno staff in Azzurra

Leggi anche: Velasco e le porte chiuse in Nazionale: chi sono le atlete che hanno detto no

Fare squadra a Firenze: 600 persone con Julio Velasco per il volleyun confronto intenso e ricco di spunti ha aperto il ciclo formativo promosso dalla federazione italiana pallavolo, offrendo una panoramica pratica su...