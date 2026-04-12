Veicoli iconici storia e solidarietà per il primo Festival auto & moto d’epoca

Nel parcheggio del centro commerciale Mongolfiera di Surbo si è svolto il primo Festival auto e moto d’epoca, attirando appassionati e curiosi. Durante l’evento sono stati esposti veicoli storici di diverse epoche, con numerosi modelli che hanno suscitato interesse tra i visitatori. La manifestazione ha anche previsto momenti di solidarietà, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo attività benefiche legate alla passione per le auto e le moto d’epoca.

SURBO – Il rombo dei motori e il fascino intramontabile del design vintage hanno trasformato il parcheggio del centro commerciale Mongolfiera di Surbo in un vero e proprio museo a cielo aperto.La prima edizione del Festival auto & moto d’epoca ha avuto un buon riscontro, grazie alla capacità di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Nel Salento il primo “Festival auto & moto d’epoca” tra passione e solidarietàSURBOLECCE – Domenica 12 aprile, presso l’area parcheggio del centro commerciale Mongolfiera di Surbo Lecce, si terrà la prima edizione del “Festival... Palermo si tinge di storia a motore: raduno di auto e moto d’epoca invadono le vie del centro domenica 15 febbraio.Palermo si prepara a un insolito e colorato carnevale on the road, con un raduno di auto e moto d’epoca che invaderanno le vie della città domenica...