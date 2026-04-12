Varriale | Scandaloso il rigore non concesso per mano di Gatti! Ombre sulla corsa Champions

Un commento critico sul mancato assegnamento di un rigore per mano di Gatti durante una recente partita ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori. L'intervento dell'ex calciatore e opinionista ha definito l’episodio come scandaloso, sollevando dubbi sulla regolarità di alcune decisioni arbitrali. La vicenda ha generato discussioni tra tifosi e analisti, con alcune voci che sottolineano possibili influenze sulla corsa alle posizioni di qualificazione in Champions League.

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