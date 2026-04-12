Varese 30enne morto in una rissa | arrestato un 50enne per omicidio

In provincia di Varese, una lite tra due famiglie è sfociata in una rissa in cui un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Durante la colluttazione, è stato sferrato un colpo con un coltello che ha provocato la morte di un 30enne. La vittima è deceduta in ospedale poco dopo l’intervento. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

In provincia di Varese una lite tra famiglie è degenerata in rissa. Una coltellata fatale ha ucciso un 30enne. Fermato un 50enne italiano residente a Varese È stato arrestato nella tarda serata di ieri l’uomo ritenuto responsabile dell’omicidio diEnzo Ambrosino, il 30enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato aInduno Olona, in provincia diVarese. Si tratta di un italiano di 50 anni, residente a Varese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato lui acolpire mortalmente la vittima con un’arma da tagliodurante una violenta rissa in strada. All’origine della tragedia ci sarebbe unadisputa economicalegata a un debito di poche centinaia di euro.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Varese, 30enne morto in una rissa: arrestato un 50enne per omicidio Leggi anche: Varese, arrestato 50enne per omicidio in rissa Omicidio nel Varesotto: arrestato un 50enne dopo una rissa tra famiglieABBONATI A DAYITALIANEWS La tragica lite, forse per un debito minimo Un debito di poche centinaia di euro, secondo le notizie riportate dall’Ansa,...