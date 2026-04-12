Vance in Ungheria | l’appoggio decisivo di Trump per Viktor Orbán

Il Vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, visiterà l'Ungheria il 7 e l'8 aprile per sostenere la campagna elettorale di Viktor Orbán, in vista delle elezioni legislative previste per il 12 aprile. La visita si inserisce nel quadro delle iniziative diplomatiche in corso tra gli Stati Uniti e l'Ungheria, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le due nazioni. Vance si recherà in alcuni eventi pubblici e incontri con rappresentanti politici locali.

Il Vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, si recherà in Ungheria il 7 e l’8 aprile per offrire un sostegno diretto alla campagna elettorale di Viktor Orbán, in vista del voto legislativo fissato per il 12 aprile. La visita, che vedrà la partecipazione della moglie del statunitense, assume una rilevanza strategica nel momento in cui il Primo Ministro ungherese affronta la sfida politica più impegnativa contro l’opposizione filo-UE, riunita sotto il nome di Salvate il soldato Orbán. L’agenda diplomatica prevede un incontro istituzionale tra il braccio destro di Donald Trump e il leader ungherese nella mattinata di martedì. Successivamente, JD Vance interverrà presso l’MTK Sports Park per un discorso durante il raduno denominato Hungarian-American Friendship Day.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vance in Ungheria: l’appoggio decisivo di Trump per Viktor Orbán Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest. Il paradosso di JD Vance: accusa l’Unione Europea di voler influenzare le elezioni in Ungheria, ma lui stesso è a Budapest per sostenere Viktor OrbánJD Vance è intervenuto al Mathias Corvinus Collegium, per sostenere Viktor Orbán. TRUMP SENTENCIA A LA OTAN EL CONFLICTO CON IRÁN Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL