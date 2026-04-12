Van der Poel | il segreto della sua forza tra fatica e vita privata

Un nuovo racconto audiovisivo mette in luce la preparazione fisica e la vita privata di un ciclista noto per le sue imprese in gara. Il video si concentra sulla quotidianità e gli aspetti meno noti della sua routine, offrendo uno sguardo più intimo al suo percorso sportivo. L'attenzione si rivolge alle sfide fisiche e agli aspetti personali che accompagnano la carriera di questo atleta.

Lontano dai riflettori delle grandi corse, Mathieu van der Poel mostra la sostanza del suo percorso agonistico attraverso un nuovo racconto audiovisivo che si concentra sulla preparazione fisica e sulla dimensione privata. Il sedicesimo capitolo della serie This is Home, prodotta da Shimano, esplora i luoghi e le abitudini che permettono al ciclista di mantenere livelli prestativi d’élite in vista della prossima sfida nella Parigi-Roubaix. Tra i chilometri di Anversa e Moraira e l’intimità domestica. Il film non punta a celebrare i traguardi già raggiunti, ma a documentare il lavoro invisibile che avviene tra le strade di Anversa e quelle di Moraira.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Van der Poel: il segreto della sua forza tra fatica e vita privata Leggi anche: Morto James Van Der Beek, lascia la moglie e sei figli, era un padre straordinario: la sua vita privata tra amori e dolori Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: si ripropone il duello tra Van der Poel e Van Aert, 35 km alla fine The CEO father gave a large sum of money to the ex-husband right in front of the single mother.