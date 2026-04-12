Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix recupera 2 minuti e sfiora l’impresa

Durante la Parigi-Roubaix, Mathieu van der Poel ha avuto un problema meccanico che lo ha costretto a scendere dalla bici e proseguire a piedi nella Foresta di Arenberg. Nonostante il ritardo, il ciclista olandese è riuscito a recuperare circa due minuti e ha concluso la corsa in quarta posizione, a 15 secondi dal vincitore, Wout van Aert, che ha battuto Tadej Pogacar in volata al velodromo.

AGGIORNAMENTO ORE 16.25. Mathieu van der Poel ha chiuso al quarto posto con un distacco di 15 secondi dal belga Wout van Aert, capace di battere Tadej Pogacar nella volata al Velodromo. — AGGIORNAMENTO ORE 15.35. Mancano 36 km al traguardo e Mathieu van der Poel si trova a 40” dalla coppia di testa composta da Pogacar e van Aert. — AGGIORNAMENTO ORE 15.20. Van der Poel ha proseguito la propria rimonta furiosa e si è portato a 25 secondi da Pogacar e van Aert all’ingresso del settore in pavé di Mons-en-Pevele, a 50 km dal traguardo. — AGGIORNAMENTO ORE 14.55. Van der Poel ha recuperato un minuto praticamente da solo! Ora si trova a 1’02” dalla testa della corsa, in un gruppetto in cui figura anche Filippo Ganna.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix, recupera 2 minuti e sfiora l’impresa Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix, distacco abissale!Colpi di scena senza soluzione di continuità alla Parigi-Roubaix 2026: dopo la foratura di Tadej Pogacar a 120 km dal traguardo, con tanto di rimonta... Leggi anche: Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix, distacco abissale e recupero furioso