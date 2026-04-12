Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix distacco abissale!

Alla Parigi-Roubaix 2026 si sono verificati diversi episodi sorprendenti, tra cui la foratura di un ciclista che ha deciso di proseguire a piedi nella Foresta di Arenberg. Durante la corsa, un altro corridore ha subito un distacco notevole, mentre un altro atleta si è mostrato furibondo dopo aver perso contatto con il gruppo principale. La gara ha vissuto momenti di grande incertezza, con continui cambi di scenario e colpi di scena.

Colpi di scena senza soluzione di continuità alla Parigi-Roubaix 2026: dopo la foratura di Tadej Pogacar a 120 km dal traguardo, con tanto di rimonta furibonda da parte dello sloveno (una trentina di secondi recuperati per rientrare nel gruppo principale), a fare i conti con le incognite tipiche dell’Inferno del Nord è stato l’olandese Mathieu van der Poel, vincitore delle ultime tre edizioni e desideroso di diventare il primo uomo a imporsi al Velodromo più iconico del mondo per quattro volte di fila. Il capitano della Alpecin-Premier Tech ha preso di forza la Foresta di Arenberg, il settore in pavé più simbolico e primo vero crocevia della terza Classica Monumento della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix, distacco abissale! LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa. Van der Poel o Pogacar? Chi dei due vincerà la Parigi-Roubaix 2026 entrerà comunque nella storiaDomenica sul pavé del Nord, si consumerà una storica edizione della Parigi-Roubaix che vivrà un nuovo capitolo della eterna sfida tra Van der Poel e...