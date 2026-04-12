Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix distacco abissale e recupero furioso

Durante la Parigi-Roubaix, Van der Poel ha forato e ha deciso di scendere dalla bicicletta, camminando nella Foresta di Arenberg. Dopo aver perso molto tempo, ha iniziato un recupero che lo ha portato a riavvicinarsi al gruppo di testa, arrivando a circa un minuto e due secondi di distanza. Attualmente, si trova in un gruppetto insieme a Filippo Ganna.

AGGIORNAMENTO ORE 14.55. Van der Poel ha recuperato un minuto praticamente da solo! Ora si trova a 1’02” dalla testa della corsa, in un gruppetto in cui figura anche Filippo Ganna. — Colpi di scena senza soluzione di continuità alla Parigi-Roubaix 2026: dopo la foratura di Tadej Pogacar a 120 km dal traguardo, con tanto di rimonta furibonda da parte dello sloveno (una trentina di secondi recuperati per rientrare nel gruppo principale), a fare i conti con le incognite tipiche dell’Inferno del Nord è stato l’olandese Mathieu van der Poel, vincitore delle ultime tre edizioni e desideroso di diventare il primo uomo a imporsi al Velodromo più iconico del mondo per quattro volte di fila.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix, distacco abissale e recupero furioso Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix, distacco abissale!Colpi di scena senza soluzione di continuità alla Parigi-Roubaix 2026: dopo la foratura di Tadej Pogacar a 120 km dal traguardo, con tanto di rimonta... LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa.