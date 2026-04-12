Van Aert vince la Parigi-Roubaix davanti a Pogacar

Wout Van Aert si è aggiudicato la 123a edizione della Parigi-Roubaix, corsa di ciclismo che si è svolta domenica 12 aprile. La gara, quarta classica monumento della stagione, ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti professionisti, con Van Aert che ha concluso davanti a Tadej Pogacar. La corsa si inserisce nel calendario delle principali classiche del ciclismo europeo, dopo Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre.

(Adnkronos) – Wout Van Aert vince la 123a edizione della Parigi-Roubaix, oggi domenica 12 aprile, terza classica monumento della stagione, dopo Milano-Sanremo e Giro delle Fiandre. Il belga del team Visma Lease a Bike batte in uno sprint a due lo sloveno Tadej Pogacar che manca il primo successo nella corsa francese sul pavé. A completare il podio un altro belga Jasper Stuyve (Soudal-Quick Step) staccato di 13", segue a 15" l'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) tre volte vincitore della Roubaix. —[email protected] (Web Info) .🔗 Leggi su Periodicodaily.com Parigi-Roubaix, vince Van Aert: beffato PogacarWout Van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 dopo 258,3 chilometri di battaglia sul pavè delle Ardenne. Van Aert batte in volata Pogacar e vince la Parigi-Roubaix 2026: continua la maledizione per PogiWout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026 battendo in volata Pogacar: Stuyven completa il podio, battendo sia Pedersen che van der Poel. Van der Poel vs Pogacar: Chi Vince la Parigi-Roubaix 2026 Ho Visitato il Settore Decisivo