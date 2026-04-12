Van Aert trionfa ad Arenberg | Pogacar resta a bacio del primato

Wout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, arrivando primo nel velodromo dopo una fuga nella Foresta di Arenberg. Tadej Pogacar si è classificato secondo, a pochi secondi di distanza. La gara si è conclusa con una volata tra i due ciclisti, dopo che van Aert aveva preso il comando in una fase decisiva della corsa.

Wout van Aert ha conquistato la Parigi-Roubaix 2026 imponendosi con una prestazione di forza nel velodromo, battendo Tadej Pogacar in volata dopo una fuga decisiva nella Foresta di Arenberg. Il corridore del Team Visma Lease a Bike ha sancito il suo secondo traguardo in una Monumento, distanziando lo sloveno che inseguiva un primato storico e permettendo a Jasper Stuyven di salire sul gradino più alto del podio. L’epica di Arenberg e il duello finale al velodromo. La gestione della Foresta di Arenberg è stata l’elemento spartiacque che ha disegnato i destini dei protagonisti in questa edizione della classica. Wout van Aert ha deciso di prendere il comando proprio in quel tratto leggendario, dettando un ritmo che ha scosso le gerarchie della corsa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Van Aert trionfa ad Arenberg: Pogacar resta a bacio del primato LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: rientrato Pogacar, foratura di Van der Poel! Forcing di Van Aert nella Foresta di ArenbergCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:28 Intanto Ganna si trova in un gruppetto segnalato a 25 secondi da quello di testa. Van Aert trionfa alla Parigi-Roubaix: battuto Pogacar in una volata epicaIl belga conquista la 123ª edizione della classica monumento dopo una gara ricca di colpi di scena. Van der Poel, Evenepoel, Van aert... Les hommes qui ont BATTU Pogacar en 2025