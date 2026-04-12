Van Aert dopo il trionfo alla Roubaix 2026 | Avevo smesso di crederci Pogacar | Ero un po’ cotto ho forato tre volte

Dopo la vittoria alla Roubaix del 2026, Van Aert ha dichiarato di aver smesso di credere in una sua possibile vittoria. Pogacar, invece, ha riferito di essere stato un po’ stanco e di aver forato tre volte durante la corsa. La gara si è svolta in Francia e segue un episodio simile avvenuto nella tappa finale del Tour de France 2025, anche se in quel caso la sconfitta non aveva causato grande delusione.

Roubaix (Francia), 12 aprile 2026 - Era già successo nell'ultima tappa del Tour de France 2025, ma all'epoca la sconfitta per un Tadej Pogacar arrivato in giallo a Parigi fu quasi indolore. Il copione si ripete però alla Parigi-Roubaix 2026 e stavolta per lo sloveno il ko è bruciante perché allo stesso momento pone fine alla striscia di 4 vittorie di fila nelle Monumento, al sogno di vincere tutte le Classiche più prestigiose nello stesso anno, aggiungendo l'ultima che manca al carniere. Il protagonista per una volta è lui, Wout Van Aert, l'eterno secondo che, battendo il più forte al mondo allo sprint nel velodromo, si regala un trionfo che vale una carriera.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Van Aert dopo il trionfo alla Roubaix 2026: "Avevo smesso di crederci”. Pogacar: “Ero un po’ cotto, ho forato tre volte” Tadej Pogacar: “Dopo le tre forature ero cotto. In volata con Van Aert sapevo che avrei perso al 99%”Sfuma sul più bello il sogno di Tadej Pogacar, che deve rimandare di almeno 12 mesi l’ambizioso obiettivo di vincere la Parigi-Roubaix aggiudicandosi... Albo d’oro Parigi-Roubaix dopo il 2026: van Aert in estasi totale, sfuma il poker di van der Poel. Pogacar koWout van Aert ha vinto la Parigi-Roubaix 2026, caratterizzata da una serie sconfinata di colpi di scena e rivelatasi appassionante più che mai.