Valmontone carabinieri incontrano i cittadini tra legalità e spettacolo

A Valmontone, i carabinieri hanno organizzato un evento al Valmontone Outlet che ha coinvolto numerosi cittadini. La giornata, caratterizzata da momenti di confronto e attività di spettacolo, ha portato molte persone sul luogo, trasformando un normale fine settimana in un'occasione di dialogo tra forze dell’ordine e residenti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di diverse fasce di pubblico, creando un clima di collaborazione e vicinanza.

Una giornata intensa e partecipata all’Valmontone Outlet ha trasformato il tradizionale afflusso del weekend in un grande evento di incontro tra cittadini e istituzioni. L’iniziativa, promossa con l’Arma dei Carabinieri, ha coinvolto oltre trentamila visitatori tra spettacolo, prevenzione e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Cultura della Legalità: i Carabinieri incontrano studenti e cittadiniTempo di lettura: 3 minutiNell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino,... Stradella, sicurezza tra malamovida, truffe e violenza di genere: i carabinieri incontrano i cittadiniStradella (Pavia), 17 febbraio 2026 - Un incontro tra carabinieri, amministrazione comunale, i titolari degli esercizi pubblici del territorio e la...